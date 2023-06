Knižní tipy

Bláznivá i drsná diktatura

Čtyři hutné kapitoly a téměř pět set stran, jež vznikaly v průběhu první poloviny osmdesátých let, to je unikátní grafický román, který lze těžko oddělit od sociálně-politického kontextu Latinské Ameriky, konkrétně dějin Argentiny. Ocitáme se v revolučních časech: lámou se éry, padá tamní vojenská junta. A komiks Perramus kriticky i satiricky reflektuje mechanismy a společenské podhoubí této diktatury. Tam, kde o generaci mladší scenárista Sasturain vytváří bláznivé, ironické a surreálné zápletky, ilustrátor Breccia – podobně jako u svých lovecraftovských adaptací – čaroval štětcem: expresionistická forma a výrazy, rozpité skvrny, hra s černou a bílou. Ad absurdum dotažený humor tu jde ruku v ruce s drsnou realitou fiktivního, ale ze zkušenosti rozpoznatelného státního útvaru a světa. V něm se rozvíjí dobrodružný příběh party lidí, již se zapletou do pátrání i politických intrik. Částečně snové prostředí pak dává vzpomenout vlivům magického realismu, ostatně objeví se zde G. G. Márquez (ale i Fidel Castro) a jedním z hlavních hrdinů je Jorge Luis Borges, jenž tu pronese: „Kdysi mi ležely v žaludku režimy, které dávaly odstranit knihy z knihoven. Pak jsem pochopil, že vážnější je odstraňovat čtenáře z jejich domovů.“

Michael Fiala