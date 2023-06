Nový šéf Hospodářské komory

Zdeněk Zajíček, vlivný muž pražské ODS, se dočkal. Dosavadní viceprezident Hospodářské komory ČR a místopředseda ODS zvítězil nad exministrem ČSSD Martinem Pecinou a stane se novým šéfem celé Hospodářské komory ČR. Dosud ji dvanáct let vedl bývalý ministr průmyslu z devadesátých let Vladimír Dlouhý. Apolitická instituce, která je součástí vyjednávání s vládou a zaměstnanci o sociálním smíru, tak do svého čela dostává ryzího politika.