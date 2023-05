Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Noviny oznámily, že trendy zpravodajský server pro mladé VICE News, donedávna označovaný za „nejhodnotnější mediální startup v historii“, ohlásil bankrot. Zemřela Tina Turner. Dvě ruské ozbrojené skupiny – Legie svobodného Ruska a Ruský dobrovolnický sbor – překročily z ukrajinské strany ruskou hranici a přinejmenším na chvíli vyhnaly regulérní ruskou armádu z vesnic Kozinka a Gora-Podol v Bělgorodské oblasti. „Osvobozování Ruska od Putina začalo,“ glosoval to na Twitteru šéf legie a ruský opoziční předák v exilu Ilja Ponomarjov. Už brzy, citovala i zdejší média slova, kterými šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov odpověděl na dotaz japonské televize NHK, kdy začne dlouho očekávaná ukrajinská ofenziva. Klesly ceny stavebnin. Titul největšího absentéra mezi českými poslanci v Evropském parlamentu získal kvůli neúčasti na každém třetím hlasování reprezentant TOP 09 Jiří Pospíšil. Ministerstvo financí navrhlo zrušit na úřadech platby v kolcích. Goethe-Institut uspořádal v Praze vzdělávací maraton na podporu němčiny #DerDieDas. Letošní úroda ovoce z profesionálních sadů bude asi o desetinu menší než loni, upozornila zákazníky Ovocnářské unie ČR. Třeba si lidé přestávají kupovat čím dál větší televize a místo toho se například raději proletí balonem nebo skočí padákem z vrtulníku; ona taky ta radost z věci vyprchá relativně rychle, zatímco zážitku a vzpomínky na něj vás zbaví tak maximálně skleróza, odpověděl majitel „zážitkové továrny“ Zážitky.cz Jan Hájek na dotaz Hospodářských novin, jak je možné, že v dobách inflace a růstu cen všeho včetně potravin rostou jeho podniku tržby a lidé se nabízených adrenalinových atrakcí odmítají vzdát. Silné bouřky přinesly déšť a kroupy, na Moravě byla zaplavena dálnice. Ministryně obrany Jana Černochová a její americký protějšek Lloyd Austin podepsali ve Washingtonu mezinárodní dohodu o obranné spolupráci mezi Českem a USA. Vláda schválila nákup 246 nových bojových vozidel pěchoty CV90 od švédské firmy BAE Systems za 60 miliard korun. Ke stému výročí startu pravidelného vysílání Českého rozhlasu začala v Národním technickém muzeu výstava 100 let je jen začátek. Na tak mimořádně drastické poškození je ta pokuta spíš symbolická a navíc je nižší než cena vytěženého dříví, takže ta nezákonná těžba se radnici vyplatila, komentoval expert na lesy z Hnutí DUHA Jaromír Bláha jedenapůlmilionovou pokutu udělenou Národním parkem Šumava městu Kašperské Hory za nešetrnou těžbu, po níž v krajině kolem Pěnivého potoka zůstal potok svedený do potrubí a zem rozrytá metr hlubokými kolejemi; kašperská radnice jakékoli pochybení odmítla a oznámila, že se proti pokutě „určitě odvolá“. S vysvětlením, že větší ochrana kolem jejich obcí by jim přinesla zbytečné problémy, podepsalo 11 305 lidí petici proti zřízení Národního parku Křivoklátsko. Operace se povedla, ale on to bohužel vzdal, řekl šéf Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartoňovicích u Nového Jičína Petr Orel poté, co navzdory usilovné péči jeho instituce zemřel moták lužní, jehož před deseti dny našli náhodní kolemjdoucí ležet s křídlem rozstříleným broky na cestě za opavskými Štěpánkovicemi. Navzdory výraznému zdražení letenek a letních zájezdů stoupl zájem Čechů o dovolené u moře a cestovní kanceláře ohlásily, že letošek pro ně bude možná ten historicky vůbec nejlepší rok.

