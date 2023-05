Chci změnu teď

Nejslavnějšímu francouzskému spisovateli své generace Édouardu Louisovi (30) vyšel před několika týdny český překlad románu Jak se stát jiným. I ve své páté autobiografické knize líčí vlastní zkušenosti s homofobií, reflektuje dětství a dospívání v jednom z nejchudších regionů Francie i pozdější snahu utéct před nalinkovanou budoucností továrního dělníka, kterým se měl stát, kdyby se svému osudu nevzepřel. Hned jeho první kniha Skoncovat s Eddym B. (2014) se stala ve Francii bestsellerem a byla přeložena do více než dvaceti jazyků. A už počínaje debutem také vrací do literatury i společenské debaty pojem třídy a třídní nerovnosti. Stejně tak ve své tvorbě i veřejných vystoupeních píše o strukturálním násilí a uvažuje o tom, co vede chudé obyvatele periferií k volbě populistů – a ukazuje, že to není jen materiální bída, ale také nedostatek empatie a uznání.

Na rozhovor s vámi se nepřipravuje snadno. V knihách popisujete celý svůj život, na veřejných vystoupeních mluvíte o své politické angažovanosti – to dává dost jasný obrázek. Je něco, co jste na sebe ještě neprozradil?