Čeští občané a politická reprezentace radostně oslavili 19. výročí přijetí postkomunistického Česka do Evropské unie. Lubnou u Poličky zasáhlo tornádo. Centrem Prahy prošel průvod studentských aktivistů protestujících proti energetické politice vlády, která podle nich nečiní dost v odklonu od fosilních paliv. Vídával jsem je tady, bývali opilí. Ale tohle si nezasloužili, zhodnotil jeden z kolemjdoucích usedlíků pro zpravodajský server Novinky.cz smrt osmi lidí bez domova, kteří zahynuli při nočním požáru opuštěných stavebních buněk v Plotní ulici v Brně. Cena nafty na některých pumpách klesla pod třicet korun za jeden litr. Prezident Petr Pavel se vrátil z třídenní pracovní cesty po Ukrajině a v Praze jednal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen o další evropské podpoře napadené zemi; evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton později oznámil, že EU věnuje dvě a půl miliardy eur na nákup a výrobu munice pro ukrajinskou armádu. Média přinesla zprávu, že Rusové sestřelili nad Kremlem dva drony a ještě před dopadem trosek na zem obvinili Ukrajinu, že s nimi chtěla zaútočit na kancelář právě nepřítomného prezidenta Vladimira Putina; vedení ukrajinské armády označilo zprávu za ruský „útok pod falešnou vlajkou“. Průzkum agentury STEM ukázal, že jen pětina Čechů dokáže spolehlivě rozpoznat manipulativní bulvární text od zdrojově podloženého zpravodajství. Takže z tohoto plyne jednoznačné doporučení pro všechny, kteří o solární instalaci na střechu teď uvažují, vyčkat: o nic nepřijdou, maximálně přijdou o vysoké pořizovací ceny a v každém případě je dostihnou nižší ceny elektřiny, komentoval hlavní analytik energetické poradenské společnosti EGÚ Brno Michal Macenauer skutečnost, že klesající ceny elektřiny na burze srážejí poptávku po instalacích domácích solárních elektráren a tím bude do budoucna klesat jejich cena. Kvůli nákaze ptačí chřipkou zplynovala speciální vojensko-veterinární jednotka všech 15 192 krůt z velkochovu v Rychvaldu u Karviné. U nizozemské vesnice Nieuwe Niedorp byl vztyčen památník českým letcům RAF Aloisi Rozumovi, Leonhardu Smrčkovi, Vilému Konštackému, Janu Hejnovi a Karlu Valachovi, kteří zde v červnu 1941 zahynuli, když motor jejich bombardéru Vickers Wellington při návratu z náletu na Brémy zasáhl a fatálně poškodil německý stíhač. O filipojakubské noci opět na českých vrších plápolaly ohně čarodějnic. Dřív jsem to dělala hlavně proto, že mi přišlo hrozné, jak se plýtvá s jídlem, teď se přidal i finanční faktor: chodím jednou týdně a ulovím toho tolik, že zeleninu a ovoce už vůbec nenakupuji, řekla Hospodářským novinám studentka Anna Sochorová, která chodí pravidelně vybírat skvěle zásobené popelnice na biodpad u supermarketů v Praze. Z indexu týdeníku The Economist vyplynulo, že na žebříčku zemí postižených „klientelistickým kapitalismem“, kde majetek mnoha nejbohatších lidí pochází z jejich úzkého přátelského vztahu se státem, zaujímá Česká republika druhé místo hned za Ruskem. Již dvacáté jaro za sebou dorazilo na Štítarský kopec, kdysi největší slovanské opevnění v západních Čechách, stádo jaků, aby spásáním pomohli zachovat pestré prostředí starých pastvin a skalnaté stepi. Zemřel Josef Jařab.

