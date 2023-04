Vymazání Prahy z mapy a podmínka za poplašnou zprávu

Protivládní aktivista Ladislav Vrabel odešel minulý čtvrtek od soudu s podmínkou za šíření poplašné zprávy. Vrabel na podzim organizoval velké demonstrace a aspiroval na to stát se lídrem tuzemské krajní pravice. Pak se kvůli penězům rozhádal se svým kolegou Jiřím Havlem a ztratil na přitažlivosti. U soudu doplatil na svá slova o tom, že česká vláda chce koupit americké stíhačky F-35, aby mohla zdejší armáda ostřelovat jadernými zbraněmi Rusko, které na oplátku vymaže z mapy Prahu. Soudce ho za to potrestal podmínkou na rok a půl. Vrabel po vynesení rozsudku opustil spolu se svými podporovateli v publiku soudní síň, aniž by si vyslechl celé odůvodnění. Žalobkyně i Vrabel se ještě mohou odvolat, takže výrok zatím není pravomocný.

Před soud půjde také učitelka Martina Bednářová, čerstvě obžalovaná ze schvalování genocidy. Vloni krátce po začátku ruské války tvrdila svým žákům-osmákům, že válka neprobíhá, jde o mediální manipulaci – a kdyby byla, Ukrajinci si ji zaslouží, protože sami mohutně vraždí Rusy.