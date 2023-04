Už zase banky

Andy Warhol dal světu koncept, že i ten nejobskurnější umělec má jednou za kariéru nárok na patnáct minut mediální slávy. Platí to i pro experty na méně populární otázky našeho světa.

Regulace bank je téma, které spolehlivě ukončí jakoukoli konverzaci o tom, co dělám, dokonce i na největších akademických konferencích. Nicméně poptávka po expertizách se vrací s depresivní pravidelností zhruba každých deset let. Nedávné krachy bank v USA a ve Švýcarsku dekádu po globálním finančním kolapsu vrátily na obrazovku vzrušující témata jako mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Zatím to vypadá, že prudké zvýšení úrokových sazeb řadu bank překvapilo a téma s námi ještě zůstane.