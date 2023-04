Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Vláda schválila česko-americkou dohodu o obranné spolupráci. Zemřel Harry Belafonte. První položkou na českém vnitrostátním sankčním seznamu se kvůli své dlouhodobé a zapálené podpoře ruských zvěrstev na Ukrajině stal vůdce ruských křesťanů, moskevský patriarcha Kirill. Byl to velmi silný zážitek, zaplavila mě tak obrovská vlna emocí, že se to dá stěží popsat, citovaly Hospodářské noviny slova, jimiž klientka ostravské porodnice Nela Kendziorová vzpomínala na svůj loňský tamní porod tzv. laskavým císařským řezem, který v Ostravě rodičkám nabízejí a při kterém si nastávající matka novorozeně z otevřeného břicha vytáhne sama. Podle čerstvých statistických dat stoupla důvěra firem a lidí v tuzemskou ekonomiku. Zdražil olivový olej. V Mladé Boleslavi vyrostla zatím nejvýkonnější nabíječka pro elektromobily schopná nabít za deset minut dva vozy pro dvě stě kilometrů jízdy. Členské státy Evropské unie schválily nové normy pro boj se změnou klimatu: zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy od roku 2027 a konec bezplatných povolenek v roce 2034. Nemyslím si, že by Čína měla skutečný zájem válku v krátké době ukončit. Myslím si, že je v zájmu Číny prodlužovat status quo, protože může tlačit Rusko k různým ústupkům, komentoval český prezident Petr Pavel pro server Politico.eu čínské návrhy na ukončení ruské agrese proti Ukrajině a ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to označil za „výrok takového typu, který nemá nic společného s působením normálního politického činitele“. Zrovna z úst ministra zahraničí Ruské federace, která se posledních několik let vůbec nechová jako normální stát, to zní opravdu zajímavě, řekl k tomu Pavel. Kvůli samovznícení na chodbě zaparkované koloběžky muselo být evakuováno 32 nájemníků činžáku poblíž centra Ostravy. O devět procent se za první letošní čtvrtletí meziročně zvýšila kriminalita: přibylo loupeží a vražd, ubylo hospodářských a mravnostních trestných činů, prozradila občanům policejní statistika. Mezi Opařany a Bechyní se za jízdy převrátil vojenský jeřáb. Neohrožený policista vyskočil z okna v prvním patře budovy vsetínského soudu za prchajícím lupičem a muže podezřelého z těžkého zranění dvaaosmdesátileté ženy při krádeži její kabelky zatkl po krátkém pronásledování v nedaleké řece Bečvě. Z pohledu exitů jsou startupoví zakladatelé na večírku, kde došly opojné nápoje a všichni účastníci teď střízlivější, komentoval partner fondu Czech Founders Václav Palečka skutečnost, že vzhledem k rostoucím úrokovým sazbám zamrzl trh se startupy a „exit“, neboli prodej podílu investorům, je nyní v naprosté většině z nich nerealizovatelný. V Kadani hořela cihelna. Za „vynikající příspěvek k rozvoji přátelských vztahů mezi Japonskem a Českem v oblasti hudby“ dostal etnomuzikolog a hráč na flétnu šakuhači Vlastislav Matoušek vysoké japonské vyznamenání – Řád vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou. Díky teplé zimě a vládním ekologickým opatřením se stav ovzduší loni navzdory energetické krizi nezhoršil, napsal ve své zprávě Český hydrometeorologický ústav. Z údajů agentury Barometr vyplynulo, že třetina tuzemských zaměstnanců dostala přidáno a další získali nové benefity, všichni však chtějí více. Potřetí tento rok planula nad Českem dobře viditelná polární záře.

[email protected]