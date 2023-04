Kultura/mix

Filmový festival

Hned dva snímky z pražské FAMU vybral do soutěže studentských filmů La Cinef mezinárodní Filmový festival v Cannes . Očekávané psychoanalytické drama Electra Darii Kashcheevy kombinující animaci a hranou akci, kterým autorka pokračuje po studentským Oscarem oceněné Dceři. A hraný snímek Osmý den Petra Pylypčuka o pokusu o útěk z náboženské komunity. Snímky uspěly mezi dvěma tisíci přihlášenými díly z filmových škol celého světa a dostaly se do výběrové šestnáctky titulů. Festival v Cannes se koná od 16. do 27. května.

jb