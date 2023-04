Díky za Kalouska, i když přehání

Exministr financí Miroslav Kalousek vždy uměl zábavně mluvit, po vypadnutí z politického provozu je navíc odpočatý a plný radosti, že si na něj někdo vzpomněl. A tak uplynulý týden zažil malý comeback, když v České televizi dostal prostor rozebrat státní rozpočet s tápající alibistkou Alenou Schillerovou.

Jeho vystoupení vévodilo varování, že následkem rozhazovačné politiky minulé vlády a přešlapování té stávající směřují státní finance „do bankrotu“. K vylekání veřejnosti a přitáhnutí pozornosti je takové přehánění dobré. Stejně tak k mobilizaci podpory pro rozpočtovou nápravu, která se bude prodávat jen těžko a s níž současná vláda – která má slovy prezidenta potíž prodat i to, co dělá dobře – brzy vstoupí do ještě obtížnějšího terénu, než v jakém se pohybuje dnes. Kdyby šlo jen o jeden bonmot, budiž, ale když Kalousek šermuje státním bankrotem v každé své promluvě, je dobré uvést věci na pravou míru.