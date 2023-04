Indie se stává nejlidnatější zemí

Je to změna, jaká se nestala stovky let. Výroční zpráva Populačního fondu OSN minulý týden potvrdila, že zemí s největším počtem obyvatel v nejbližší době už nebude Čína, ale nově Indie. Čínu nyní čeká velmi rychlé stárnutí populace, které je důsledkem desítky let státem vynucované politiky jednoho dítěte. Porodnost v Indii sice také klesá, ale velmi pomalu. Podle prognóz OSN bude mít na konci tohoto století Indie dokonce dvakrát více obyvatel než Čína. Na pozici nejlidnatější země planety tak pravděpodobně zůstane velmi dlouho, možná staletí.

