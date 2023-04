Do léta připraví Blažkův úřad novou definici znásilnění

Jako střízlivě optimistické by se daly popsat reakce, které minulý týden vzbudila zpráva, že ministerstvo spravedlnosti připraví novou definici trestného činu znásilnění. Záměr otevřít trestní zákoník a upravit příslušné paragrafy oznámil ministr spravedlnosti Pavel Blažek po jednání sněmovního podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí. Návrh by měl být hotový nejpozději do konce června a na jeho potřebě se v podvýboru shodli zástupci koaličních stran i opozičního ANO (SPD v podvýboru není).

„Je to dobrá zpráva pro celou společnost,“ říká Johanna Nejedlová, šéfka neziskové organizace Konsent, která o změnu dlouhodobě usiluje v rámci kampaně Chce to souhlas společně s Amnesty International. O změnu se zasazují také organizace zaměřené na pomoc obětem.