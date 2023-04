Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně vzlétla na zádech nosné rakety Ariane 5 do vesmíru sonda Juice, která má za úkol – mimo jiné i pomocí přístroje vyvinutého ve spolupráci s českými vědci – pátrat po životě na ledových měsících planety Jupiter: Ganymedu, Europě a Callistu. Zemřela Dana Němcová. Zdražil benzin a zlevnila nafta. Sdělovací prostředky přinesly zprávu, že přes internetové stránky milovníků zbraní a počítačových her unikly na veřejnost stovky amerických přísně tajných dokumentů o přípravě jarní ukrajinské ofenzivy proti Rusku a obě strany únik označily za zpravodajskou hru nepřítele. Skončila lyžařská sezona. Navzdory veškerému úsilí již nejsme schopni dosáhnout rentability svého provozu, vysvětlila jednatelka bankrotující brněnské pekárny BulPek Petra Korčáková, proč po desítkách loňských krachů i letos dál do insolvence míří spousta tuzemských pekáren. Ministerstvo financí ohlásilo, že ve snaze o úspory zavře po celé zemi 77 poboček berního úřadu. Národní centrála proti organizovanému zločinu se zapojila do vyšetřování krachu e-shopu s elektronikou Mamut, po kterém zůstaly dluhy ve výši minimálně dvou až tří miliard korun. Ochránci přírody oznámili, že čáp postřelený minulý týden na Novojičínsku už nikdy nebude létat, a pokud se ze svých ran vylíže, zůstane už napořád v zajetí; Záchranná stanice Bartošovice podala v souvislosti s případem trestní oznámení na neznámého pachatele a policie začala hledat svědky události. Jde o to, abychom si rozumně říkali, co vše může hrozit a co by se dělo, abychom se na to připravovali a společnost byla odolná; abychom se tady ze špatného slova nebo nějakého neštěstí všichni nezhroutili, komentoval náčelník generálního štábu Karel Řehka výtky adresované mu částí zdejší mediální a politické scény, že svými výroky o nutnosti posilovat odolnost české společnosti a její připravenost hájit demokracii a svobodu proti eventuální ruské agresi „vyvolává paniku“. Pod jeden rok klesla čekací doba na nová auta. Prezident Petr Pavel navrhl na ústavní soudce bývalou šéfku Soudcovské unie ČR Danielu Zemanovou a někdejšího předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu. Státní zastupitelství se odvolalo proti nepravomocnému rozsudku z letošního ledna, který zprostil viny bývalého premiéra Andreje Babiše obžalovaného z dotačního podvodu. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) navrhl vládě zdražit vodu a snížit daně loterijním společnostem. Ve folkloru. Lidé navazují na to, co se u nich hrálo před sto lety, a my tady bohužel pořád nějak navazujeme na tu dechovku, a navíc jsme specifičtí v tom, že tady čtyřicet let vítězil v anketě o nejpopulárnějšího interpreta jeden člověk, což nikde na světě není možné a pro hudbu není zdravé, aby to tak bylo. Ale nám tady prostě nevadí smrad a teplíčko, odpověděl hudebník a hudební producent Jan Muchow na otázku veřejnoprávního rozhlasu „Čím to je, že produkce popu v Česku je jiná než ta v Německu a ta zase jiná než v Británii nebo USA? Kde se stírá ta hranice žánru?“. Podle statistiky pokračoval pokles zájemců o nákup nového počítače. Na křižování čtyřproudé silnice I/56 s beskydským migračním biokoridorem velkých savců u frýdeckých Metylovic zahynul po srážce s autem vlk a ochránci přírody vyzvali Ředitelství silnic a dálnic ČR, aby kritické místo bylo pro velká zvířata „adekvátně zprůchodněno“.

[email protected]