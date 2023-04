Jak Black Jack rozbil bank

Black Jack měl být krátkodobým projektem, nakonec však vycházel deset let (1973–1983). Slavný Osamu Tezuka, který od konce čtyřicátých let minulého století zásadně formoval japonskou manga scénu, tímto seriálem překonal své „zimní období“. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let totiž jeho do té doby neochvějná popularita a pozice zakolísaly a vůdčím směrem v manze se staly cynické, temně laděné příběhy stylu „gekiga“. A právě v tomto duchu tehdy Tezuka vytvořil povídky o nejlepším chirurgovi na světě, kterému jde v začátcích jen o peníze.

Hned Odplata, první příběh českého výboru, ostatně končí smrtí odmítnutého dětského pacienta. Postupně se ovšem z naprostého cynika stává poměrně sympatický hrdina, který své dobráctví sice skrývá, ale nikoho nevinného už zemřít nenechá. Jeho příhody však nejsou jen příkladem polidštění – Tezuka tu dokonale zúročil, že byl vystudovaným lékařem. Pravda, řada zápletek nemá částečně záměrně a částečně díky mezerám v autorově vzdělání s realitou nic společného a slouží jako generátor dramatu a emocí. Hned několik povídek zpracovává motiv zvířecího přátelství k člověku – kosatka platí za lékařovy služby perlami, červenka krade s nasazením života lidem bankovky – a v jednom případě si Black Jackovy služby vyžádá umělá inteligence. Nicméně scény operací jsou dynamické a působivé, navíc je řada „případů“ kritická k japonskému zdravotnictví.