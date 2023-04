ANO dál sílí

Pokud by se volby konaly letos v březnu, pohodlnou sněmovní většinu 109 hlasů by si zajistily dvě aktuální opoziční síly – ANO a SPD. Vyplývá to z nejnovějšího šetření agentury Median. Babišova strana si polepšila o 2,5 procentního bodu a podle aktuálního rozložení sil by bez ní nemohla vzniknout většinová koalice. Posílili také Starostové a ODS, pokles naopak zaznamenali Piráti. Ředitel Medianu Přemysl Čech čísla interpretuje tak, že posuny nelze přeceňovat, protože jsou stále v rámci statistické chyby, dále že ANO naplnilo svůj volební potenciál a že se opozici daří trefovat do vlády, která s veřejností nekomunikuje dostatečně intenzivně a jasně.

