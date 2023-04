V polovině dubna se dozvíme, kolik budou brát čeští učitelé. Možná.

Čím dál tím oblíbenější metodou současné opozice, tedy obstrukcemi, se poslancům ANO podařilo oddálit projednávání novely zákona o platech ve školství. Sněmovna se minulou středu k tomuto bodu vůbec nedostala, na program se dostane nejdříve 19. dubna. A taky možná ne, protože opozice to podmiňuje vládními ústupky, ke kterým se kabinet nemá.

ANO obstruuje i na žádost školských odborů a Pedagogické komory. Ty jsou proti současnému znění novely, která garantuje průměrný plat v úrovni 130 procent tuzemské průměrné mzdy (počítané vždy z úrovně předminulého roku) jen učitelům. Původní znění zákona počítalo i s dalšími pedagogickými pracovníky, tedy s vychovateli nebo asistenty, ale tato pasáž nakonec kvůli dírám v rozpočtu vypadla. Podle odborářů to je špatně, protože by lidé pracující ve školách byli rozděleni na dvě vrstvy („lepší“ učitele a jejich „horší“ neučitelské kolegy). A i když to není automatické, neučitelští pracovníci škol by na tom byli peněžně biti a jejich platy by v drtivé většině rostly pomalu nebo vůbec.