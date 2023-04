Ruský úprk do Argentiny

Kultovní britský spisovatel Bruce Chatwin kdysi ve své knize In Patagonia (V Patagonii) popsal, jak na něj napoprvé v roce 1974 zapůsobilo argentinské hlavní město Buenos Aires. „Město mi neustále připomínalo Rusko,“ píše. „Auta tajné policie s naježenými anténami, ženy se širokými boky pojídající zmrzlinu v zaprášených parcích, tytéž šikanózní sochy, stejně načechraná architektura, tytéž široké bulváry, které nejsou úplně rovné, takže vytvářejí iluzi nekonečného prostoru, a nikam pořádně nevedou.“ Mohu potvrdit, že na velkorysém prostoru Argentiny je skutečně něco, co běžného Evropana svými rozměry plní neklidem – či nadšením. Chatwin ukazuje, že někteří obyvatelé Ruska se v Argentině cítí jako doma. A s odstupem let to teď potvrzuje i deník Financial Times.

Ten ve svém textu píše, že do Buenos Aires už několik měsíců proudí zástupy ruských párů a žen, velmi často těhotných. Rusky přijíždějí do Argentiny (a také na jih Brazílie) k porodu, aby tak unikly z Ruska a snadno získaly nový domov. Řídce osídlená Argentina, kde diktatura dávno skončila a naježená auta tajných služeb jsou minulostí, totiž nabízí skvělou příležitost: dětem narozeným na jejím území automaticky uděluje občanství. Šťastným rodičům pak velmi rychle umožňuje získat trvalý pobyt. Během dvou let, píše Financial Times, můžete mít argentinský pas. Pokud jste Rus, otevře se před vámi znovu svět. Kvůli válce na Ukrajině mají obyvatelé putinovské říše leckam vstup zapovězen. S argentinským pasem je vše šťastnější.