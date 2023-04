Nenápadná, rozvážná, rozhodná. Prezidentka Cchaj sblížila Tchaj-wan s USA.

Prezidentský palác v hlavním tchajwanském městě Tchaj-peji je plný kvetoucích orchidejí a obrazů odkazujících k přírodní scenerii ostrova: hemží se to na nich pestrobarevnými papoušky, tmavými horami, zelenými loukami a blankytným mořem. V hlavní zasedací místnosti je červený koberec se zlatými vzory. V této záplavě barev šla prezidentka Cchaj Jing-wen, drobná žena v černém kostýmku a šedé blůzce, která tu předminulý týden přijímala delegaci českých politiků pod vedením předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové, snadno přehlédnout.

Právě to, že bude přehlédnutelná, že je to nevýrazná technokratka a že ve vysoké, často divoké ostrovní politice neuspěje, jí před patnácti lety, kdy se postavila do čela své Demokratické pokrokové strany, prorokovala řada tchajwanských i mezinárodních pozorovatelů. „Mnoha komentátory je považována za přechodnou a relativně slabou vůdkyni,“ charakterizovala ji dobová americká diplomatická depeše hodnotící její místo v tchajwanské společnosti.