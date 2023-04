Kultura/mix

Filmový festival

Indiana Jones se vrací do Cannes. Patnáct let po uvedení filmu Indiana Jones a Království křišťálové lebky zařadil festival na francouzské Riviéře do programu nejnovější, v pořadí pátý a poslední díl ságy o dobrodružném archeologovi nazvaný Indiana Jones a nástroj osudu . Z Cannes bude snímek Jamese Mangolda směřovat do kinodistribuce v Evropě a USA. Festival také uspořádá poctu Harrisonu Fordovi, jehož postavy se staly prototypem amerického hrdiny a jenž svůj nejnovější snímek na festivalu také uvede.

jb