Inflace nutí Čechy šetřit skoro jako za covidu

Suma peněz, kterou Češi nechají za nákupy v obchodech, dál narůstá. Aspoň na první pohled to tak vypadá. Český statistický úřad došel v únorovém měření maloobchodních tržeb k souhrnné částce přes 28 miliard korun, v meziročním srovnání jde o nárůst o 13 procent. Jenže – jak zákazníci z praxe dobře vědí, útratu nafukuje inflace, a ne to, že by si běžný spotřebitel pořizoval větší nákup. Když se zohlední růst cen, Češi nakupují naopak méně. V reálném vyjádření (tedy po odečtení inflace) byly únorové tržby ve skutečnosti o 6,4 procenta slabší než rok předtím. V tomto srovnání útrata slábne už deset měsíců. Když se jde dál do historie (viz graf) a jako základ se vezme průměrný nákup v roce 2015, až do covidu je vidět setrvalý pozvolný nárůst, pak přichází pokles daný lockdowny, po něm oživení a pak znovu pokles související s poklesem kupní síly a šetřením. „Vysoká inflace se promítá do každodenního života domácností, a ty musejí citelně omezovat svoji spotřebu,“ shrnul současnou situaci ekonom UniCredit Bank Jiří Pour. Jeho odhad je, že výdaje zůstanou v útlumu kvůli inflaci po celý letošní rok. Podobné prognózy jsou slyšet i odjinud. Česká národní banka aktuálně počítá s tím, že reálné výdaje přeskočí v meziročním srovnání do plusu až v posledním čtvrtletí letošního roku. Odhad ale stojí na předpokladu, že začne odeznívat inflace a že ze současných skoro 17 procent klesne v meziročním vyjádření do konce roku pod osm procent.

jn