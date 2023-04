A to přestaneš být chlap?

Antikoncepce byla odjakživa chápána jako ženská záležitost – a odpovědnost. Podle výzkumů mapujících využití metod zabraňujících početí dítěte je tomu tak dodnes. V posledních letech se však výzkumy zaměřují i na vývoj mužské hormonální antikoncepce. A co do obliby narůstá i jedna technicky velmi jednoduchá metoda ochrany pro muže. Vasektomie je drobný chirurgický zákrok, při němž se rozpojí chámovody, tedy kanály, jimiž z varlat putují spermie. Přestože nemá vliv na mužskou sexualitu a představuje nejspolehlivější způsob antikoncepce, je mužská sterilizace stále obestřena mnoha mýty. Většina z nich ale neplatí.

Rychlé a spravedlivé

Tilman a Kateřina to vzali – lidově řečeno – hopem. Šestatřicetiletý Němec a o dva roky starší Češka se před pěti lety potkali v mezinárodní firmě, kde oba pracují, zamilovali se do sebe a dnes mají tři děti. Nejstarší holčičce je tři a půl roku, mladším bráškům dva roky a jedenáct měsíců. Děti takto rychle po sobě si česko-německý pár žijící v Praze, odkud Tilman pravidelně dojíždí za prací do Německa, pořídil záměrně. Rodák ze severobavorského Würzburgu je ze čtyř dětí, jeho česká manželka ze dvou, takže nechtěli zůstat u jednoho potomka a nakonec se „hezky kompromisně“ shodli na čísle tři. Zároveň si uvědomovali, že se potkali ve fázi života, kdy už si kvůli věku příliš pozvolné plánování rodiny nemohou dovolit. „A navíc si myslíme, že mít děti takto blízko od sebe je dobré i pro ně,“ říká Kateřina. „Jedna z mých sester je mladší o třináct let a to už byl velký rozdíl,“ dodává Tilman.

Po loňském narození nejmladšího syna a také po bolestné zkušenosti se samovolným potratem, který zažili mezi prvním a druhým dítětem, dospěli manželé k rozhodnutí, že „mají hotovo“. Debata o tom, jak nyní budou řešit antikoncepci, se vcelku rychle stočila k možnosti, že Tilman podstoupí vasektomii. A to z mnoha důvodů. „Vypočítal, kolik plastu bychom spotřebovali na kondomech,“ směje se Kateřina a její manžel upřesňuje, že si opravdu spíš dělal legraci. Vážnější roli hrála jejich společná zdrženlivost vůči hormonální antikoncepci, jejíž dopady by během následujících let nesla pouze Kateřina, nepraktičnosti i nákladnost této metody, ale i vědomí, že vasektomie byla lékaři opakovaně označena jako mimořádně spolehlivá. A také proto, že Tilman ve všech předchozích vztazích dodržoval zásadu sdílené odpovědnosti. „Nikdy jsem nechápal, proč by to měla být pouze odpovědnost ženy,“ říká. „A o vasektomii jsem vždy uvažoval jako o možné cestě.“