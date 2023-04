Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ve vzdálenosti pouhých 170 tisíc kilometrů proletěl kolem Země asteroid 2023 DZ2 přezdívaný „zabiják měst“. Přiletěli čápi. Prezident Petr Pavel se po bezpečnostní kontrole všech prostor využívaných jeho předchůdcem Milošem Zemanem přestěhoval z Hrzánského paláce na Pražský hrad. 403. dnem pokračovala ruská agrese proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby bez ohledu na pokračující utrpení Ukrajiny povolily účast ruských a běloruských sportovců v mezinárodních soutěžích a ministr zahraničí Jan Lipavský spolu s řadou svých unijních kolegů označil tento krok MOV za „zklamání“. Válečný konflikt stále probíhá, a jak víme, první obětí každé války je pravda; takže máme protichůdné informace a označovat Rusko za agresora může být klidně mýlka, co já vím? Já to nevím, nechci to rozhodovat a nemám ambici to rozhodovat, vysvětlil v České televizi šéf Komise sportovců Českého olympijského výboru, člen Armádního sportovního centra Dukla Praha a olympijský vítěz v pětiboji David Svoboda, proč se stanoviskem MOV souhlasí; ministerstvo obrany se jako zřizovatel Dukly od jeho výroků distancovalo a Svoboda je později vzal zpět: „Jde mi jen o ochranu nevinných sportovců před politikou a bohužel to vyznělo nešťastně, neměl jsem den, ale nebojte se – nejsem na špatné straně,“ napsal na Facebooku. OK, tohle se nepovedlo. Blbý ovšem je, že to z nás olympioniků dělá úplný debily, zhodnotil pak Svobodovo vystoupení na Twitteru veslař Jakub Podrazil. Po úspěšném setkání s nejvyššími politiky země a spoustě otevřených dveří do podnikatelského světa se předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová vrátila domů z návštěvy Tchaj-wanu. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Univerzitní učitelé na fakultách s humanitním zaměřením uspořádali na veřejných místech různých měst protestní Hodinu pravdy na znamení nesouhlasu se svými nízkými platy. Bída nás žene do ulic, ač máme stejné doktoráty jako kolegové na ostatních fakultách a publikujeme ve stejně prestižních médiích, prohlásil na úvod této akce v Praze jeden z organizátorů, předseda Akademického senátu Filozofické fakulty Karlovy univerzity Ondřej Švec. Státní fond životního prostředí podle dotačních žádanek spočítal, že navzdory klesajícím cenám elektřiny zájem domácností o vlastní solární elektrárnu na střeše neklesá. Ministerstvo spravedlnosti zrušilo předpis, podle něhož se lidé usilující v Česku o úřední změnu pohlaví museli dát nejprve vykastrovat. Klidně se to dalo použít celé, ale odcitoval jsem z toho jen část, protože pointou bylo, že podnikavost a odvaha se umělou inteligencí nahradit nedá – jinak ovšem spousta věcí už ano. Už to reálně žijeme, glosoval ředitel České spořitelny Tomáš Salomon fakt, že si svůj projev pro nedávné vyhlášení soutěže Podnikatel roku nechal napsat chatbotem ChatGTP od Microsoftu. Zemřel hrdina boje proti nacistům, stíhací pilot RAF Emil Boček (100). „Jeho odchod znamená, že máme mnohem větší zodpovědnost, abychom nikdy nezapomněli, za co hrdinové jako on bojovali,“ uvedla k Bočkově skonu ministryně obrany Jana Černochová. Mrazivá noc zasáhla květy meruněk na řadě míst jižní Moravy a pěstitelský svaz oznámil, že ani těm sadařům, kterým se studená vlna vyhnula, starosti nekončí: už příští týden mrazy hrozí znovu.