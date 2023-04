Baxa novým šéfem Ústavního soudu?

Aktivita „prezidentského“ panelu pro výběr ústavních soudců akceleruje. Tým expertů pod vedením profesora ústavního práva Jana Kysely, který má novému prezidentovi Petru Pavlovi doporučit vhodné kandidáty, už absolvoval schůzky s prvními z nich. A ačkoli Pražský hrad teprve před dvěma týdny obeslal 23 právních institucí, které mají dodat návrhy jmen do 5. dubna, výběr prvních tří ústavních soudců je už v pokročilejší fázi – probíhá ze seznamu, který vzešel zevnitř panelu a byl zároveň odsouhlasen hlavou státu. „Vysvětlení je v plynutí času. Pokud vám první trojice soudců odchází na začátku května, tak záleží, jakou tomu přiznáte důležitost. Pro prezidenta je důležité, aby Ústavní soud byl oslabený co nejkratší dobu. Je potřeba dělat vše pro to, aby první trojice byla nalezena co nejdříve,“ vysvětluje Kysela s tím, že kdyby čekalir na názor oslovených institucí už v tomto případě, nominace a jejich následné odsouhlasení v Senátu by se včas nestihly.

Mezi prvními, s nimiž panel pohovory vedl, byla podle informací Respektu exprezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová a bývalý dlouholetý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Právě Baxa má být kromě nominace na řadového ústavního soudce zvažován také na post předsedy. Pavlu Rychetskému skončí mandát v srpnu a nového šéfa soudu musí prezident vybrat z aktuálně působících ústavních soudců. I proto by Baxova nominace mezi prvními dávala smysl. V právních kruzích je uznávanou autoritou a jako bývalý šéf NSS, jemuž vypršel v roce 2018 mandát a zůstal jen běžným soudcem, má k vrcholné pozici v justici blízko. Pavel už během kampaně zmínil, že by Baxu v čele Ústavního soudu viděl rád.