Kultura/mix

Bude se natáčet

Hollywood sedmdesátých let, hlavní postava žena a pracovní název The Movie Critic. To jsou zatím informace o plánovaném desátém a údajně posledním celovečerním filmu režiséra Quentina Tarantina . Příběh by se mohl točit kolem jedné z nejvýraznějších postav filmové kritiky, uznávané Pauline Kael, jejíž texty vycházely v časopise The New Yorker a kterou studio Paramount na přání herce Warrena Beattyho krátce najalo jako konzultantku. Tarantino už by měl mít hotový scénář a natáčet by měl začít letos na podzim.

jb