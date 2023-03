Jsou české banky v bezpečí? A pokud ano, jak o tom – navzdory událostem v USA nebo ve Švýcarsku – nejlépe ujistit zdejší veřejnost?

Martin Fassmann hlavní ekonom ČMKOS hlavní ekonom ČMKOS

Věřím, že ano. Bankovnictví je u nás striktně regulováno. Česká národní banka je dobře známa svým velmi přísným bankovním dohledem. Na to nebude (nemůže a nesmí) mít vliv ani nedávná obměna bankovní rady ČNB. Na druhou stranu je samozřejmé, že aktuální problémy některých bank v USA a ve Švýcarsku mohou s sebou nést, vzhledem k poměrně silnému propojení bankovního sektoru, určité reputační riziko. Nejsem si ale jist, že se to týká konkrétně i našich bank (resp. jejich zahraničních matek). Pokud by tomu tak bylo, a zcela záměrně mluvím v podmiňovacím způsobu, pak by to samozřejmě muselo znamenat okamžitou reakci ČNB koordinovanou s vládou České republiky.