Oteplilo se. Prezident Petr Pavel si telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dohodli se na společném setkání v Kyjevě během dubna. Uplynulo 84 let od chvíle, kdy příslušníci wehrmachtu a jednotek SS překročili hranice okleštěné republiky a začala šestiletá nacistická okupace Čech a Moravy. Branný a bezpečnostní výbor sněmovny podpořil vládní novelu rozšiřující možnosti zapojení obyvatel do obrany vlasti. Vzhledem ke stoupajícímu počtu nízkopříjmových rodin neschopných platit svým dětem školní stravování začalo ministerstvo práce a sociálních věcí zvažovat zavedení institutu bezplatného školního oběda pro chudé. Jsem přesvědčen, že v této tíživé době není možné na jednu stranu snížit růst důchodů a na druhé straně ponechat růst platů ústavních činitelů. Proto vyzývám vládu, aby s opozicí projednala úpravu, která zajistí, že se na úsporách budeme bez rozdílu podílet všichni, zkritizoval prezident Petr Pavel poslance vládní koalice za to, že poté, co kvůli úsporám prosadili snížení mimořádné valorizace důchodů, odmítli s opozicí diskutovat o jejím návrhu zmrazit solidárně platy ústavních činitelů. Guvernér České národní banky Aleš Michl získal prověrku na nejvyšší stupeň utajení „přísně tajné“. Čeští jazykovědci přijali kromě mužského tvaru hranolek za spisovnou verzi i ženský tvar „hranolka“. Zemřel Karel Kaplan. Noviny informovaly o incidentu, při němž se ruská stíhačka Suchoj Su-27 přiblížila v mezinárodním vzdušném prostoru tak blízko k americkému bezpilotnímu letounu MQ-9 Reaper, že narazila do jeho vrtule a zařízení se pak zřítilo do Černého moře. My jsme samozřejmě oznámili konání této akce již dříve, aby nám nějaký eurohujerský kuliferda nemohl akci zhatit tak, že si ji tam nahlásí jako první, a tím nás vyblokuje, nicméně to, že se o takový podpásový úder pokusí pan Vrabel, tak to mne skutečně překvapilo – i když ono se to asi dalo vlastně čekat, komentoval jeden z organizátorů protivládních a protiukrajinských demonstrací Jindřich Rajchl skutečnost, že i když si pro svoji příští protestní akci Česko proti bídě zaregistroval pražské Václavské náměstí na 16. dubna ve dvě hodiny odpoledne s předstihem, tak nyní zjistil, že ve stejné datum chce svoji vlastní protivládní a protiukrajinskou demonstraci uspořádat i organizátor protestů Česká republika na prvním místě Ladislav Vrabel. Pedagogové humanitních a sociálněvědních oborů oznámili, že zvažují stávku nebo žalobu na některé zdejší univerzity kvůli nízkým mzdám: zatímco v exaktních vědách přesahují platy titulovaných odborníků leckdy i 100 tisíc korun, ve společenskovědních oborech často nedosahují úrovně tzv. minimální důstojné mzdy, která je zde celostátně stanovena na 33 909 korun. Každý měsíc se vařím v pocitu nedůstojnosti, vysvětlil muzikolog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Vít Zdrálek médiím, proč je rozhodnut se případné stávky zúčastnit. Norští majitelé zdejších továren na výrobu nakládané zeleniny oznámili, že do konce letošního roku zřejmě kvůli dlouhodobé ztrátovosti ukončí výrobu v provozech Hodonín a Bzenec a zdejší oblíbené „znojemské okurky“ se napříště budou vyrábět v Turecku. Noviny přinesly zprávu, že Oscara za nejlepší film dostala v Hollywoodu sci-fi komedie Všechno, všude, najednou. V brněnských parcích začalo za pomoci městských koní Jasánka a Nanuka jarní provzdušňování trávníků.

