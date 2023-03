Macron při prosazení důchodové reformy vsadil na sílu

Francouzský prezident Emmanuel Macron udělal překvapivý krok ve snaze prosadit v zemi důchodovou reformu, proti níž Francouzi už třetí měsíc protestují v ulicích. Instruoval vládu, aby k přijetí reformy, jež obsahuje prodloužení odchodu do důchodu z 62 na 64 let, použila speciální ústavní zákon, který nevyžaduje hlasování Národního shromáždění, dolní komory parlamentu (v Senátu reforma už prošla). Macronova strana v ní nemá potřebnou většinu, a hrozilo tak, že změna neprojde. Ústavní článek 49.3 umožňuje obejít poslance kvůli schválení mimořádných socioekonomických opatření a francouzská premiérka Élisabeth Borne reformu penzí ve čtvrtek za takovou potřebu označila. Opozice se může tahu bránit vyslovením nedůvěry vládě a Marine Le Pen už oznámila, že se o to pokusí. Pokud neuspěje – což je vzhledem k rozložení sil v dolní komoře pravděpodobné –, zákon vstoupí v platnost. Pouliční protesty ve Francii se kvůli tomu před víkendem ještě zintenzivnily a analytici upozorňují, že ačkoli Macron vyhraje, ze souboje vyjde oslaben.

šaf