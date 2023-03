Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Autor: Pavel Reisenauer

Ve Vladislavském sále Pražského hradu slavnostně složil prezidentský slib Petr Pavel. Nelze vyloučit, že v příštích dnech padne Rusům do rukou Bachmut, a je proto nutné zajistit, aby to nebyl rozhodující okamžik války, komentoval generální tajemník NATO Jens Stoltenberg zprávu, že ruská žoldnéřská skupina Wagnerův oddíl dobyla po měsících těžkých bojů východní část ukrajinského města Bachmut a pootevřela tak ruské invazní armádě cestu k útoku na poslední zbývající městská centra v Doněcké oblasti. Ministr zahraničí Evropské unie Josep Borell vyzval ministry obrany členských států EU ke společnému úsilí urychlit co nejvíce dodávky dělostřelecké munice obráncům Ukrajiny. Loď dosáhla břehu, komentovala předsedkyně konference OSN o ochraně oceánů Rena Lee dohodu vyjednavačů členských zemí OSN na podobě mezinárodní smlouvy o ochraně oceánů, která chce v zájmu zachování mořské biodiverzity zařadit minimálně třetinu plochy světových oceánů mezi chráněná území a na níž se účastníci bez úspěchu dohadovali posledních patnáct let. Tchajwanské aerolinie oznámily připravenost otevřít co nejdříve již dohodnutou přímou linku z Prahy do Tchaj-peje. Horní komora parlamentu schválila snížení valorizace důchodů. Externí audit Správy Pražského hradu odhalil v lánském sídle odešlého prezidenta Zemana zcela vyprázdněný sklad alkoholu, přestože v něm podle papírů měla být velká zásoba reprezentačního pití. Alkohol v Lánech vychlastala zvěř, kterou pak postřílel pan kancléř – vše je vysvětleno, odhalil uživatel Twitteru Jiří Gregor záhadu prázdného skladu propojením na nedávno objevený fakt, že Zemanův kancléř Vratislav Mynář vystřílel v lánské oboře nelegálně bez patřičného povolení desítky kusů vzácné zvěře; prezidentská kancelář ale toto vysvětlení nepřijala a kvůli zmizelému alkoholu a obrovskému lánskému manku podala trestní oznámení. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval úřady i širokou veřejnost před instalací a používáním čínské aplikace TikTok. Brigádní generál Pavel Kolář převzal velení nad mezinárodní mírovou misí MFO na Sinajském poloostrově, jejíchž dvanáct set vojáků hlídá dodržování míru mezi Egyptem a Izraelem. „Tisíce havranů opět páchají škody na Chrudimsku a Pardubicku a působí zemědělcům na polích až statisícové škody,“ ohlásila dramaticky a bez dalších podrobností na svém zpravodajském webu Česká televize. Mezinárodní tým parazitologů a medicinálních chemiků z centra BIOCEV ve Vestci u Prahy vyvinul a úspěšně otestoval látku proti smrtícímu cizopasníkovi, parazitu naegleria fowleri, který fatálně napadá lidský mozek. Mezi stářím a demencí není rovnítko, stáří je etapa lidského života a úkolem každého z nás je, abychom se ho dožili v dobrém zdraví; demence je naopak nemoc a rozhodně neplatí, že se s ní musí každý starý člověk dřív či později potkat, odpověděl neurolog Jakub Hort na otázku serveru Aktuálně.cz: „Někdy se říká, že projevy demence, jako jsou zapomínání či ztráta časové a prostorové orientace, už zkrátka ke stáří patří, ale z toho, co říkáte, vyplývá, že se jim člověk při správné životosprávě může i ve vyšším věku vyhnout?“ Iniciativa #kulturunezastavis uspořádala v běžném provozu pražského metra sérii happeningů upozorňujících pasažéry, že i v době krize hraje kultura v lidském životě nepostradatelnou roli.