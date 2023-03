Jak řešíte to, aby se vaše děti hýbaly?

JANA FUČÍKOVÁ nákupčí nákupčí

Žijeme na kraji vesnice, ve slepé ulici, a o to jednodušší to je. Tříletý syn chodí sám ven, s jen o pár let staršími kamarády. Jezdí na kolech, koloběžkách, hrají fotbal, hokej, házejí si míčem. Ví, že může „na pole a zpátky“. Jeho starší sestry takovou volnost v jeho věku nezažily. Žili jsme ve městě. Bála jsem se pustit je samotné ven. Jaro, léto a začátek podzimu jsou v tomto ohledu na vesnici parádní. Blátivá, zakouřená zima už taková výhra není. Se synem ale máme určitě větší sportovní ambice než s dcerami, které sport nikdy moc nelákal. Bude to pro nás znamenat vozit jej do většího města za atraktivnějšími sporty, než jaké nabízí místní základní škola nebo spolky. Shodujeme se na hokeji nebo tenisu. Zároveň ale musím uznat, že nabídka, nejen sportovních kroužků, je ve zdejší škole široká.