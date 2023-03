Fish and chips, či svíčková?

Do jedné z budov London School of Economics and Political Science jsem v sobotu 4. března dorazil pět minut po sedmé ranní. Londýn se teprve pomalu probouzel, ale uvnitř univerzitní budovy neměl nikdo stání. V osm měli začít přicházet první účastníci a já a další asi třicítka organizátorů, studentů všemožných oborů ve Velké Británii, jsme kontrolovali jednotlivé místnosti, nalepovali papíry s QR kódem obsahujícím detailní program a přemisťovali dva velké bannery s nápisem Central European Conference.

Konference měla za cíl spojit komunitu studentů a mladých profesionálů ze střední Evropy. Toto byl její šestý ročník. Ačkoli se minulé roky primárně týkaly geopolitických témat, leitmotivem současného ročníku byla otázka, kterou si kladou nejen studenti ve Velké Británii, ale i anglická rocková skupina The Clash v písni z roku 1981: Should I Stay or Should I Go?