Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Autor: Pavel Reisenauer

Sluneční svit a ranní teploty pod bodem mrazu přivítaly první březen jako příchod meteorologického jara. Putin dnes utrpěl pátou velkou porážku od začátku své totální invaze: Ukrajina porazila jeho zimní teror – přežili jsme nejtěžší zimu v naší historii, plnou chladu a tmy, ale byli jsme nezdolní, citoval zdejší tisk slova, kterými nástup jara oslavil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Deset českých dobrovolníků z organizace Team4Ukraine, která od začátku ruské agrese vozí ukrajinským obráncům humanitární a zdravotnickou pomoc, obdrželo v Kyjevě medaile za chrabrost od vrchního velitele ozbrojených sil generála Valerije Zalužného. Kvůli geomagnetickým bouřím se nad severním obzorem Česka ukázala polární záře. Covid byl vyhlášen za běžnou nemoc a ministerstvo zdravotnictví jej vyřadilo ze seznamu chorob s automaticky nařízenou izolací. Lékaři varovali veřejnost, že přišla druhá vlna chřipky. 170 netopýrů rezavých, které vyhnali stavbaři z rozestavěných domů v Českých Budějovicích, našlo provizorní domov v záchranné stanici Hluboká. Uplynulo 75 let od chvíle, kdy v Československu na další čtyři desetiletí pučem získali moc komunisté. Dostali jsme se do momentu, kdy se příběhy Česka a Slovenska rozcházejí: Česko dalo stopku populistům a v prezidentské volbě většina lidí volila prozápadně a proevropsky, naopak Slovensko k populismu jasně směřuje, propadlo se do konspiračního pekla a nemá před sebou nic pěkného, zhodnotil slovenský sociolog Michal Vašečka pro česká média vývoj ve své zemi, kde možná po podzimních parlamentních volbách uchopí moc proruští populisté s pravověrnými fašisty. Střet nákladního vlaku s člověkem uzavřel na dvě hodiny železniční tah Praha–Havlíčkův Brod v Golčově Jeníkově. Poslední žijící český válečný pilot Emil Boček oslavil sté narozeniny. Po Broumovsku, Orlických a Vraních horách se vlci trvale usadili i v Krkonoších, ohlásilo vedení tamního národního parku. Česká měna posílila k hodnotě 23,50 koruny za jedno euro. V touze přilákat lidi ke čtení povolila městská knihovna v Brně-Medlánkách dětem a seniorům nad šedesát let vstup zdarma. Vědomě jsem nelhala, protože jsem všemu upřímně věřila a svá videa jsem točila jako vyděšená matka, vysvětlila bývalá novinářka Jana Peterková před soudem, proč v době koronavirové pandemie věšela na internet varování, že Česko obsadí vojska NATO, zastřelí každého, kdo se nenechá očkovat, a budou střílet i na děti hrající si v době zákazu vycházení před domem na pískovišti; za toto šíření poplašné zprávy teď soud Peterkové uložil dvouletou podmínku. Týdenní pobyt v Česku ukončila komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatović a před odjezdem vyzvala zdejší úřady, aby už konečně udělaly něco se zdejší letitou diskriminací a vyloučením Romů a lidí s postižením. Státní rozpočet v únoru skončil se schodkem 120 miliard korun, což je o 74 miliard korun více než loni.Osm z deseti Čechů je spokojeno s vlastním životem, vyplynulo z šetření společnosti STEM. Asi to nepotřebuji ani chápat, jsem ráda, že to tak je, lepší jsem si to nemohla přát, odpověděla snowboardcrossařka Eva Adamczyková po svém suverénním vítězství v gruzínském Bakuriani na otázku veřejnoprávního rozhlasu „Rok poté, co jste měla zlomené obě nohy, jste se stala mistryní světa. Já to nechápu, vy ano?“.