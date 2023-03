Čínský velvyslanec na koberečku kvůli pomáhání Rusku

Čínská pomoc Rusku s jeho agresí na Ukrajině se na konci minulého roku stala předmětem rozhovoru mezi zástupci české diplomacie a čínským velvyslancem v Praze FengPiaem. Zdroje Respektu z vládních kruhů uvádějí, že Černínský palác vyjádřil velvyslanci silné znepokojení – konkrétně kvůli sdílení podrobných satelitních snímků ukrajinského území , které pak Moskva využívá k přesnějšímu zaměřování cílů v napadené zemi a vraždění obyvatel.

Ruské satelity nedokážou zajistit záběry v takovém rozlišení jako čínské, pro ruskou armádu jde tedy o vítanou pomoc. Česko nebylo jedinou zemí, která Číně její počínání vytkla, obdobně postupovala ve stejné době i ministerstva zahraničí řady dalších zemí NATO. Česko a další státy o to požádaly Spojené státy, a to v rámci zvyšování tlaku na Čínu, aby se nezapojovala více do válečného konfliktu. Šlo také o signál, že Západ ví, že Peking ve prospěch Ruska podniká i některé konkrétní kroky a neomezuje se jen na diplomatickou podporu a propagandu.