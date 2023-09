Můžeme toho ještě hodně objevovat

Bylo to více aspektů dohromady. Linda Šejdová, sedmadvacetiletá spoluzakladatelka firmy Snuggs, která vyrábí menstruační kalhotky, jich během minuty vystřelí pět: s druhým ze spoluzakladatelů Tomášem Zahradníkem toužili mít vlastní firmu, mezi menstruačními pomůckami takřka chyběla alternativa k vložkám a tamponům, které – a to je třetí důvod – jsou navíc jednorázové, a tedy ne příliš udržitelné. Čtvrtým důvodem je skutečnost, že funkční nanomateriály využívané například hasiči či jinými extrémními profesemi se čím dál více dostávaly i do běžného života. A nakonec, dvojice ve své dosavadní kariéře pracovala spíše v on-line prostoru. Ona v marketingu, on jako vývojář softwarů. Oba proto měli chuť vytvořit něco fyzického, hmatatelného.

„Není to jen v kontextu toho, že si vytváříme vlastní pravidla. Pro mě je to o tom, že se chci učit,“ rozvíjí Šejdová zmíněnou touhu mít vlastní firmu. „Tím, jak rychle roste firma, musím růst i já, musím se učit nové věci, jak být lepší manažerkou nebo jak téma udržitelné menstruační pomůcky vůbec komunikovat veřejnosti,“ vysvětluje vystudovaná marketérka.