Zmocnila se mě bezvýchodnost, že se to za mého života nezlepší

Jak to, že má Robert Fico opět velkou šanci vyhrát na Slovensku volby?

Fico je zlo, které přivedlo zemi na pokraj záhuby. Ale třicet procent lidí říká, že jim to nevadí - hlavně ať skončí chaos, amatérství a totální zmatek, který tu zavládl za Igora Matoviče.

Přece ještě relativně nedávno musel Fico kvůli vraždě novináře a korupčním skandálům potupně vládu opustit. Dokonce se psalo o jeho spojení s organizovaným zločinem…

Představte si to tak, že by vláda Petra Fialy neudělala nic z toho, co slibovala, a totálně by naštvala své voliče. Koalice proti Babišovi by zkrátka ukázaly, že neměly žádný smysl. A pak před dalšími volbami by chtěly motivovat lidi, aby jim zase dali hlas. To je náš problém. Také jsme tu měli občanské vzepětí, jakým byl u vás Milion chvilek. Vzniklo hnutí Za slušné Slovensko a do ulic vyšly desetitisíce lidí. Pak byly volby, v nichž Fico prohrál. Prozápadně ladění politici se zmobilizovali a vytvořili vládu. Ale ta se ale ukázala jako absolutní průšvih a propadák.

Co bylo hlavní příčinou?

Byly tady i objektivní důvody - covid a Rusko. Ale hlavní problém je, jak se vládní politici chovali. Ti, kteří měli být jiní než Fico, se utopili v hádkách mezi sebou o to, kdo je větší frajer a kdo je víc za co zodpovědný. Velká část společnosti tak říká: „Nevěříme, že přijdou normální slušní politici. Těm jsme dali šanci před třemi roky a takhle to dopadlo.“ Hodně lidí rezignovalo. Nevědí, koho volit, nebo ani nechtějí jít volit.

Kabinet Eduarda Hegera v prosinci ztratil důvěru, ale parlamentní volby budou až na podzim. Komu tohle dlouhé vládnutí v demisi pomůže?

Vládní koalice si myslí, že bude mít čas přesvědčit lidi, že udělali dobré věci. Dostanou peníze z EU. Ale bude to deset měsíců chaosu a bezvládí.

Může hnutí Za slušné Slovensko ještě sehrát výraznější roli v mobilizaci veřejnosti proti Ficovi?

Myslím, že ne. Udělali jednu vzpomínkovou akci při výročí smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Přišlo asi tisíc lidí, výrazně méně než na akce nácků.

Proč to prozápadně ladění Slováci viditelněji neprožívají?

Pro mě osobně znamená Ficův návrat obavu o civilizační směřování Slovenska - veřejně mluví o svých sympatiích k Putinovi. Ale velký počet lidí tento tlak necítí a myslím, že to je tím zklamáním. Ti, kteří slibovali, že budou dobrými demokraty, končí se strašnou hanbou. Lidé, kteří jsou náchylní propadnout hněvu, se přiklonili k extrému: klidně ať je tu Putin, hlavně když víme, co můžeme čekat. Hněv cítí i středoví voliči, kteří mají pocit, že byli zneužiti, protože uvěřili politikům, kteří slibovali, že budou jiní než Fico. V mnoha věcech jsou jiní, ale nepřišel očekávaný klid.

V čem konkrétním vláda selhala?

Nejde o jednu reformu, kterou by neudělali, ale o celkový nepořádek a mnoho drobných důvodů. Politika se za poslední tři roky změnila na křik, hádky, spory. A ne spory mezi Ficem a demokraty, ale spory mezi demokraty. Není to jedna konkrétní věc, ale systematické podkopávání důvěry lidí v to, že politika může být normální starostí o věci veřejné. Perverzním způsobem to dělal Fico, který ví, že to je jeho jediná cesta, jak se zachránit před kriminálem. A dělal to i Matovič, který neumí nic jiného než vytvářet konflikt. Z boje s Ficem přešel do boje se svými koaličními partnery.