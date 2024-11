V Americe peněženka porazila hodnoty. To se může stát i za rok v Česku

Bylo to realistické uznání toho, že volby byly pro Kamalu Harris velmi těžké na výhru, protože nastoupila do klání příliš pozdě. Změna v čele demokratické kandidátky měla proběhnout úplně jiným způsobem. Joe Biden měl už nejméně před dvěma lety uznat, že na další kandidaturu nemá, a strana mohla vygenerovat silnějšího soupeře. Anebo by aspoň Harris měla více času na to, aby se mohla americké veřejnosti představit. Neříkám, že jsem s tímhle výsledkem úplně počítal, průzkumy byly vyrovnané, ale nebyl jsem překvapen.