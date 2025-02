Rozhovor s Billem Gatesem: Trump mi dal své číslo. Pokud budu moci zabránit smrti milionů lidí, zavolám mu

Dříve jsem se moc neohlížel, protože se v mém životě všechno odehrávalo strašně rychle. A já se vždy snažím mít prst na tepu doby. Takže to byl nezvyk – vzpomínat na všechno, co se mi kdy stalo. Už v raném věku jsem měl možnost psát software, takže jsem se to hodiny a hodiny učil. A k tomu už za mého mládí přišel zázrak: výpočetní výkon se stal velmi levný, ačkoli předtím byl dlouho neuvěřitelně drahý. To mě jako otevřeného člověka se spoustou energie dostalo do výjimečné pozice ještě předtím, než jsem šel na Harvard.