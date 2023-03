Richterová: V Maďarsku vládne režim, který bychom u nás neměli nikdy připustit

Senát bude hlasovat o nižší valorizaci důchodů. Dopředu se proti tomu postavil ústavně-právní a sociální výbor Senátu, jeho členům vadilo, že jste z jejich pohledu jako poslanci zneužili stav legislativní nouze pro protlačení normy. Jaký výsledek v Senátu očekáváte?

Jde o zpomalení růstu důchodů. Do naší úpravy jsme navíc dali pojistku, aby nejnižší důchody rostly o něco víc. Vládní strany mají v Senátu většinu, mé očekávání je tedy jednoznačné.

Že to projde?

To ukáže až konečné hlasování, mluvila jsem o tom, v co věřím.

„Pokud tento zákon projde, tak to bude trapas trapasů. Otřese se právní stát,“ řekl senátor Michael Canov z klubu vládního hnutí STAN, když odmítl tvrzení vlády, že stav legislativní nouze je oprávněný kvůli hrozbě značných hospodářských škod. Podle Canova za ně nelze označit zákonné výdaje na penze. Co říkáte na tyto argumenty?

Předtím, než jsme rozhodli, ministr práce Jurečka a ministr financí Stanjura vše konzultovali s ústavními právníky. Řada z nich se nedomnívá, že jdeme špatnou cestou. Četla jsem k tomu judikaturu Ústavního soudu a myslím, že je to možné.

Senátorka Hana Kordová Marvanová uvedla, že kdyby Ústavní soud na základě ohlášeného podnětu poslanců opozičního hnutí ANO novelu v případě jejího přijetí zrušil, „byla by to velká ostuda Senátu“. „Jako pojistka ústavnosti bychom selhali,“ dodala. Nebojíte se, že svůj postup u Ústavního soudu neobhájíte?

Viděla jsem i písemné analýzy ústavních právníků, kterých si vážím. Mluvily v náš prospěch. Ráda bych zdůraznila, že z hlediska celé společnosti je nezbytné úpravy v penzijním systému udělat. V minulosti tu bylo sedm, pak šest pracujících na jednoho seniora, dostáváme se do situace, kdy se tohle číslo snížilo na tři ku jedné, časem to bude dva ku jedné. To je obrovská změna. Jestli chceme, aby v budoucnu bylo na fungování celého státu, musíme řešit i důchody – a o to se snažíme. Je potřeba se k tomu postavit čelem.

Do stavu legislativní nouze jste se nemuseli dostat, kdybyste normu schvalovali dříve. Proč jste to neudělali? A Nakolik proto, že jste před prezidentskými volbami nechtěli ztížit pozici Petru Pavlovi? Úvaha prý byla taková, že jeho protikandidát Andrej Babiš by nižší valorizaci přičetl jemu, protože ho rámoval jako vládního kandidáta, a Pavel mohl prohrát.

Na to se musíte zeptat pana ministra Jurečky, opakovaně upozorňoval na únorové datum zveřejnění informací o nečekaně vyšším nárůstu inflace, po němž se rozhodl.

Ptám se vás.

Za mě je podstatné, že systém se musí změnit. Demografický vývoj jde proti nám.