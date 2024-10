Podávám svědectví o ruských zločinech, porovnávám realitu se lží. Chci být na místě

To je slovo do vlastních řad. Zpravodajství, které dělám, má svoje pravidla. Je to kontinuální vysílání. To se nedá příliš radikálně měnit. Volba témat možná ano, základní zpravodajství ne. Dělat z války i věci neválečné se mi občas taky povede. Důležité je ukázat i něco jiného. Ovšem těch hrozných událostí je tolik, že jsou na prvním místě. Když se stane masakr, nemůžeme v ten den mluvit o tom, že na Ukrajině otevřeli diskotéky a pláže. To by bylo takové kýčovité, řekl bych.