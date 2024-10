O židovství se u nás doma moc nemluvilo. Chtěla jsem se dozvědět víc a vidět Izrael na vlastní oči

V jednom z vašich medailonků stojí: „Irena Kalhousová je ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, kde také přednáší na Fakultě sociálních věd. Dříve působila jako výzkumnice v Institutu bezpečnostních studií v Tel Avivu a jako hlavní analytička v pražském Institutu bezpečnostních studií. Specializuje se na Izrael, arabsko-izraelský konflikt a bezpečnost na Blízkém východě. Vystudovala doktorát na London School of Economics and Political Science, magistra na Univerzitě v Cambridgi a bakalářský titul má z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.“ Po jeho přečtení by asi málokdo tipoval, že jste na Pražské konzervatoři studovala hru na lesní roh. Jak se to přihodilo?