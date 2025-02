Miloš Vystrčil: Nerozumím tomu, proč jsou zkušení borci jako Pojar šokovaní Trumpem

Koalice Spolu, jejíž hlavní silou je vládní ODS, není rok před volbami v ideální kondici, která by slibovala vítězství v podzimních volbách. Trochu s odstupem to sleduje ze Senátu i Miloš Vystrčil. Podle předsedy horní komory jeho partaj nikdy nevsadí na marketing, jako to dělají třeba konkurenční Starostové nebo hnutí ANO. Toto přesvědčení nezmění ani vědomí, že se svět dramaticky mění a že už, Vystrčilovými slovy, krásné roky končí a Evropa se nepřipravila na období geopolitického soupeření bez opory ve Spojených státech.