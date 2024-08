Nedivil bych se, kdyby v odvetě za ukrajinský výpad zaútočilo Rusko na Kyjev

Mohlo by to zafungovat, kdyby se zvětšoval. A stával se jakýmsi pevným momentem v ukrajinských schopnostech území držet. Těžko samozřejmě předvídat, jak by se to uvnitř ruské společnosti vyvíjelo, ale vnitropolitická diskuse v Rusku by byla určitě velká. V ruském pojetí je prezident car nebo něco jako generální tajemník, garant ruské státnosti; někdo, kdo zaručuje občanům přežití Ruska jako státu a národa. Pokud toho vůdce není schopen a pokud se něco takového stává principiálním problémem, může to zasít semínko neklidu. Nemluvím o tom, že by došlo k nějaké demokratické revoluci, ale třeba k nespokojenosti vládnoucí elity a snaze vyměnit slábnoucího vůdce za silnějšího, který zjedná pořádek.