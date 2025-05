Lipavský: Schůzky Turka a Konečné se zástupci Íránu jsou obrovská neomalenost a chyba. Zamotávají se do toho

Naše země je řízena Ústavou ČR. Ty procesy jsou poměrně známé. Za třicet let moderní demokracie jsme již viděli různé nástupy vlád a jednotliví prezidenti přistupovali s určitou mírou kreativity a interpretace k tomu, co dovoluje Ústava ČR. Takže tato odpověď odpovídá na to, jaké jsou ty možnosti. Já věřím, že prezident Pavel se chopí role, kterou mu svěří ústava, čestně, že bude naplňovat jejího ducha. Ústava není manuálem, kde by bylo v přesně definovaných krocích popsáno, jak se mají ty věci odehrát. Je poměrně vágní, což nejenže tedy dává prostor prezidentovi, ale zároveň to na něj klade i odpovědnost. Když Miloš Zeman třeba natahoval jmenování některých vlád nebo nechtěl některé ministry jmenovat, tak se ten stav stával jeho odpovědností. Věřím, že pan prezident bude postupovat ústavně, ať už bude jakákoli kompozice Poslanecké sněmovny.