Evropa nemá zásoby zbraní. A musí se rozhodnout, jestli je začne vyrábět pro sebe, nebo pro Ukrajinu

Z krátkodobého hlediska je samozřejmě nejdůležitější, co se stane tento víkend v Londýně, kde se sejdou evropští lídři. Určitě budou řešit, co to opravdu znamená pro nás jako Evropany. Někteří odborníci na mezinárodní vztahy tvrdí, že tohle je konec transatlantických vztahů a že se všechno změnilo. Já bych doufal, že summit bude využit moudře. Myslím, že je třeba situaci vyřešit. Není dobré, když na sebe země veřejně pokřikují a obviňují se. Trump žije v informační bublině – a to nikdy není dobré. Nyní je nutné, aby se horké hlavy zklidnily: je třeba situaci zmírnit, a ne dál přilévat oleje do ohně. To je nyní velmi obtížné. Doufejme, že Trump se odjel vydýchat do Mar-a-Lago. A totéž udělá i Zelenskyj.