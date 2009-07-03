Zdenek Slouka
7napsaných článků
7napsaných článků
Snad jsme až příliš uhranuti děním na zmrzlém povrchu širé Rusi. Bedlivě sledujeme každý pohyb, sluch nastražen na každé slovo, tu silácké, tu přitlumené, a ptáme se, kamže to míří ruská zahraniční politika. Že by opravdu zamrzla v konfrontačním syndromu studené války?
Na Maltu připluje denně 25 až 50 uprchlíků z africké bídy, ale už jich sem v jediném dni dorazilo i 180, na Kanárské ostrovy mnohonásobně víc. Ti, co přežijí, skončí za ostnatými dráty záchytných táborů ve španělských enklávách Ceuta a Melilla v Maroku nebo v Los Capuchinos v Malaze, v Itálii pak v Turínu, Trapani a Crotone.
Hovoříme v mnoha tóninách: nacionalisté všeobecní, tedy vlastenci, i specializovaní, fašističtí a nacističtí, anarchističtí a ti s kříženými geny, jako třeba nacionalisté Alláhovi nebo židovsko-izraelští, také katoličtí, protestantští, bezbožní... Mnoho je nás a pojmu „nacionalismus“ jsme dali zvuk nejen špatný, ale také kakofonický, nesrozumitelný.