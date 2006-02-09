Zdeněk Lukeš

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Společnost TESCO údajně hodlá zbourat známý obchodní dům ze 70. let, který stojí na rohu Národní třídy a Spálené ulice v centru Prahy. Prý kvůli nevyhovujícímu vnitřnímu uspořádání stavby, kde převažují skladové plochy nad prodejními.
Ztrátou pro českou kulturu je zbourání funkcionalistické vilky významného českého meziválečného architekta prof. Otto Rothmayera (1892–1966) v Káraném.
Agilní spolek Obecní dům Brno připravil další zdařilé publikace, mapující osobnosti tamní architektonické scény. Tentokrát představuje tvorbu současného projektanta a pedagoga Viktora Rudiše (*1927).
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