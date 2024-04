Vyjde knižní rozhovor Erika Taberyho se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou

V polovině června vyjde kniha Neztratit se sama sobě, která je knižním rozhovorem se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Rozhovor vedl dva roky šéfredaktor Respektu Erik Tabery a nabízí unikátní vhled do nejvyšších pater politiky. Knihu vydává týdeník Respekt jako první publikaci vlastní knižní edice.

Jak to celé začalo

„Nápad, že bych udělal knižní rozhovor s prezidentkou Čaputovou, mi poprvé přišel na mysl poté, co jsem s ní dělal rozhovor do Respektu,“ vysvětluje Erik Tabery. „Zaujala mě tím, že má co říct. K nápadu jsem se vrátil po debatě, kterou jsem s ní moderoval v Brně nedlouho po začátku ruské války proti Ukrajině. Její otevřenost naznačila, že by případná kniha mohla nabídnout ojedinělý pohled na člověka, který je v unikátní a náročné pozici.“

Nejprve se domluvili, že se zkusí sejít k rozmluvám a následně si řeknou, jestli to má smysl. Ani jeden prý nechtěl vydávat knihu, která by nepřinesla nic nového a zůstala u obecných témat. Setkání pokračovala až do dnešních dní, takže kniha nabízí pohled prezidentky Zuzany Čaputové na důležité politické momenty, ale zejména na to, jaké to je být ve vrcholné pozici, do které si mnozí promítají své frustrace i nenaplnitelné naděje.

Čtenáři se dočtou, jaké to je být ženou v politice, matkou dcer, na které opozice a anonymy útočí, i hlavou státu, za jehož hranicemi vypukla válka a kde působí jedna z nejsilnějších dezinformačních scén v Evropě. Kromě velkých témat, jako je budoucnost demokracie, řeší i osobní otázky: jak si udržet vlastní hodnoty nebo se vyrovnat se ztrátou blízké osoby, když na vás zrovna míří desítky kamer a hostíte státní návštěvu.

„Politice se jako novinář věnuji už skoro třicet let. Takže vím, jak je to těžká profese, a vždy mě zajímal člověk za funkcí. Myslím, že tam je klíč k většině našich otázek. Věřím, že rozhovor s prezidentkou Čaputovou umožní lidem lépe pochopit, jak politika a společnost fungují. Snažil jsem se rozhovor vést tak, aby byl zajímavý i pro lidi, kteří se tolik v politice či slovenských reáliích neorientují. A velkou pozornost jsem věnoval tématu žen ve veřejném prostoru,“ dodává Erik Tabery.

Kniha vyjde v polovině června, kdy končí mandát Zuzany Čaputové. Bude mít dvě jazykové verze, českou vydává týdeník Respekt, slovenskou pak v licenci Denník N. Už nyní si ji můžete koupit v předprodeji.