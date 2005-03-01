0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Každý z nás je Odysseus
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Redakce

Roman Kupchinsky

4napsaných článků

Všechny publikované články

Evropská událost roku
8 minut

Evropská událost roku

Velké a úžasné změny, které se odehrávaly v posledních dvou týdnech na Ukrajině, kde miliony dříve apatických lidí vyšly do ulic kvůli zfalšování prezidentských voleb, nakonec přinesly vítězství opozici. Ukrajinský Nejvyšší soud v pátek nařídil zopakovat finálové zápolení mezi premiérem Viktorem Janukovyčem a opozičním předákem Viktorem Juščenkem. Stále však není úplně vyhráno.

Roman Kupchinsky5. 12. 2004

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

Ukázat všechny členy redakce