Roman Kupchinsky
4napsaných článků
4napsaných článků
After the vote had been counted in the re-run of the Ukrainian elections and Viktor Yushchenko was proclaimed the winner, he announced that the first capital he intends to visit as president will be Moscow. Normality in the Ukrainian-Russian relationship would be a priority in his administration, he stated.
Velké a úžasné změny, které se odehrávaly v posledních dvou týdnech na Ukrajině, kde miliony dříve apatických lidí vyšly do ulic kvůli zfalšování prezidentských voleb, nakonec přinesly vítězství opozici. Ukrajinský Nejvyšší soud v pátek nařídil zopakovat finálové zápolení mezi premiérem Viktorem Janukovyčem a opozičním předákem Viktorem Juščenkem. Stále však není úplně vyhráno.