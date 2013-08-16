Profimedia.cz

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12napsaných článků
12napsaných článků
Zdražení jízdného o dvě koruny odstartovalo v Brazílii vlnu demonstrací, která se postupně proměňuje v celonárodní vzpouru. Brazilci protestují proti korupci, špatným službám, arogantním politikům, nerovnosti a - trochu nečekaně - i proti předraženým fotbalovým hvězdám. Více čtěte v Respektu ve zprávě Markéty Pilátové, která je přímo na místě.
Pravděpodobný republikánský kandidát na prezidenta USA Mitt Romney ztrácí za Barackem Obamou už jen čtyři procentní body oproti jedenácti, o které zaostával před měsícem. Podle telefonického průzkumu objednaného agenturou Reuters by nyní současného prezidenta volilo 47% registrovaných voličů, zatímco pro Romneyho by hlasovalo 43%. Před měsícem, kdy Romney ještě soupeřil o nominaci s konzervativním radikálem Rickem Santorumem, vedl Obama 52:41. Velký profil Mitta Romneyho čtěte v příštím čísle Respektu.