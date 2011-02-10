Petr Kratochvíl

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Panychida za české hokejisty: solidarita, nebo morální kýč?
Ze zkušenosti emigrantů víme, že vrátit se z mnohaletého exilu je stejně obtížné jako emigrovat.
Architekt Masák vzpomíná na dobu, kdy se tvořilo marasmu navzdory.
Mnohé stavby ze 70. a 80. let máme tak těsně spojené s normalizací, že je automaticky odmítáme. Jenže viděno nezaujatýma očima, nemusejí být vůbec špatné. Době navzdory.
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