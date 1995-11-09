Petar Zapletal
4napsaných článků
4napsaných článků
Letošní ročník trval od 12. května do 3. června. Praha slyšela japonský, ruský a německý orchestr (slavné Karajanovy Berlínské symfoniky, dnes v čele s Claudiem Abbadem), Slovenskou filharmonii, komorní orchestry z Holandska, Německa, Ameriky i četná komorní sdružení.
Střety vyhrocených názorů na vedení a organizaci České filharmonie v posledních týdnech trochu utichly. Nastává čas odhlédnout od osobních sympatií či averzí v pozadí nesvárů - podstatné je, zda si orchestr udržel svou kvalitu a zda o ní dokáže přesvědčit posluchače.